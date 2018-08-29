在高雄捷運借書 可抽航海王大型公仔

2018-08-29 13:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖服務再升級，在捷運中央公園站（R9）、左營站（R16）、南岡山站（R24）設置三座全自動「捷運智慧圖書館」，提供更優質的租借及還書服務，便利通勤族借閱圖書。

高市圖表示，高雄目前有1座總館、59座分館，而具有智慧化、無人圖書館概念的「捷運智慧圖書館」，於98年就領先全台，為高雄市民提供更全面性的借閱服務。今年8月更引入全新機種，要給高雄市民更全新進化的智慧化圖書借閱體驗。

全新升級的全自動「捷運智慧圖書館」，可透過機台內每一本書附帶的感應式RFID晶片，並藉由機台電腦，自動感應每本書的晶片來識別，還能自動分析熱門書，將熱門書籍自動排列在前排，讓讀者能更容易獲得熱門書訊，也能更快找到熱門圖書借閱，跟上閱讀潮流不費心。

全自動「捷運智慧圖書館」除了時尚美觀的全玻璃書櫃外觀外，更具備「借書操作機台」，配載有正面42吋、反面22吋的雙螢幕，能在借書操作的同時，提供另一位讀者查詢藏書介紹，還可以輪播各種藝文活動資訊，讓民眾在瀏覽書櫃櫥窗的同時，可接收到更多藝文資訊。

下月起至今年底，高市圖推出「公仔瘋捷圖．閱讀好樂趣」活動，只要在捷運智慧圖書館借書，就能在書中隨機獲得禮品兌換卷，兌換禮品包括時下最夯的「航海王大型公仔」、「潮背包」、「經典卡通馬克杯組」、「造型水壺」等，沒有抽出的獎品也會累積在書櫃當中，保證禮物送出，要讓喜愛閱讀的旅客有全新的借書體驗。