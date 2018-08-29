宜科欲引進5大產業被駁回 陳金德：環保署太嚴苛

宜蘭科學園區因投資廠商需要自付土地租金與建設大樓經費，加上園區環評規定，要求不得從事量產行為，進駐廠商類別也有限制，讓多數廠商對投資興趣缺缺，淪為蚊子園區。（記者林敬倫攝）

2018-08-29 13:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭科學園區因產業類別限制加上不得量產規定，降低廠商進駐意願，淪為「蚊子園區」，宜蘭縣代理縣長陳金德力爭園區開放5大產業類別及量產，竹科管理局向環保署提案變更環差，卻遭環保署駁回，要求重作環評；陳金德表示，環保署的決定太嚴苛。

宜蘭科學園區由新竹科學園區管理局管轄，2005年開始籌設，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，現已出租約2公頃，出租率僅6％，是竹科管轄園區中最低的，目前已核准16家廠商進駐，8家正式營運。

由於投資廠商需要自付土地租金與建設大樓經費，加上園區環評規定，要求不得從事量產行為，進駐廠商類別也僅能是通訊知識、數位內容及研發相關產業，多數廠商認為建設成本過高，興趣缺缺。

為了活化園區，陳金德上任後爭取開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業5大產業類別及量產，竹科管理局也向環署提案，變更環差，但此案今遭環保署駁回，環評委員認為變更案變更範圍太大，要求竹科管理局重作環評，提出更詳實的環境衝擊評估。

陳金德對此表示，宜科以前就有做過環差，這次增加類別及開放量產，依據環評法施行細則38條規定，並沒有增加汙染，環保署環評委員的決定太嚴苛，希望竹科管理局可以再力爭，強化報告資料送交大會，繼續爭取開放產業類別與量產，否則如此對宜蘭經濟活動是打擊。