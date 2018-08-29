基隆中山區增2處C級長照據點 今天揭牌

2018-08-29 13:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中山區2處C級長照據點今天舉行揭牌儀式，市長林右昌表示，基隆市今年目標各行政區增加到4個C級據點，全市總數要達到28個，讓長者得到最好的照顧，也減輕家屬心理負擔。

根據市府統計，截至今年7月底，基隆市65歲以上老年人口比例已達15.2％，人數來到5萬6701人，今天揭牌的2處C級長照據點，分別是「天愛社會服務協會」承辦的通明里日托中心、德和社區發展協會的關懷據點。

林右昌與議長宋瑋莉在揭牌前與長者一同手牽手跳舞、走秀，還玩起連拍，林右昌說，前5個C級長照據點都設在中正區，市府持續努力佈建長照資源，讓長輩們都能安心就近的接受社區照顧，在地老化，家人也能安心上班，減輕家屬心理負擔。

陳淑姿簡報時指出，協會不僅安排體育課程，讓長者隨著舞蹈活絡筋骨，還加入音樂藝術、美學藝術和語文課程，最特別的是設有家庭聯絡簿及LINE群組，讓家屬能第一時間掌握長者的身體狀況及生活點滴，有家屬曾在群組提到：「謝謝長照，讓我們能安心上班。」

社會處長吳挺鋒表示，基隆市的C級巷弄站要有升級概念，發揮領頭羊角色，市府今年目標各區提升到4個C級據點，全市擴增到28個，更期許其他C級據點能像「天愛社會服務協會」增加「臨時托顧服務」，成為「C+服務據點」。