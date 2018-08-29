對抗反同公投 性別團體合推年底投「不同意票」

民進黨立委尤美女、時代力量林昶佐也出席記者會力挺。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-29 13:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為反制下一代幸福聯盟發起的愛家公投，婚姻平權大平台與多個性別團體今（29）日召開記者會，正式宣布啟動「三個不同意，幸福ok」行動，呼籲民眾11月24日一定要投下「不同意票」，並且也可以到官網上填寫資料，投票前，系統會寄送簡訊提醒。民進黨立委尤美女、時代力量林昶佐也出席記者會力挺。

下一代幸福聯盟等反同團體發起的愛家公投於28日赴中選會遞件，若最後公投成案，將與年底縣市長選舉（11月24日）合併進行。婚姻平權大平台總召集人呂欣潔說，希望一個人能拉七票，對「假愛家、真反同」的三個公投案，投下不同意票，讓人人有成家機會。

呂欣潔也說，大平台製作了「倡議不同意票」行動網站，將於9月10日正式上線，現在已經可以開始填寫，網站除了會發佈相關內容之外，也會在投票日前透過簡訊或email提醒大家去投不同意票。

民進黨立委尤美女表示，昨天幸福盟提出愛家公投，這樣的公投其實是在反性別平等教育、反同志教育，對憲法保障的婚姻平權做出不好的示範。依照公投法規定，公投一旦通過，行政院要在三個月內去制定草案，立法院則要在下會期通過，希望大家可以在年底投下「不同意票」，避免這樣的狀況發生。

時代力量立委林昶佐表示，同性戀應該要跟異性戀一樣，可以有走入婚姻的選擇。他對於這三個公投案成案感到憂心，這些公投只想保障自己所擁有的權力，卻要排除別人有追求幸福的選擇，「完全稱不上愛！他們不希望別人跟他一樣幸福，這是很可怕、危險的價值，希望所有人一起站出來，投下不同意票。」

呂欣潔說，昨晚開始已經陸續有五十六個協力團體、超過五十位市議員參選人加入友善行動，如果有團體、參選人希望加入，也可以聯繫他們。

台灣同志諮詢熱線協會杜思誠表示，反同團體在很多社群中散播錯誤訊息，讓許多同志家人苦不堪言，呼籲反同團體，不要再散布錯誤訊息。

台灣同志家庭權益促進會王小屋表示，深為同志家長團體代表，台灣已經存在許多同志家庭，有超過兩百個同志家庭的小孩，希望大家在年底這場反同公投，為了愛，返鄉投下不同意票，幫幫同志家庭，還有同志家庭的小孩。

之前發起平權公投的苗博雅表示，面對這樣妨礙家庭的反同組織，相信台灣的公民社會將全面集結，來打贏這場愛的戰役。雖然平權公投開跑很晚，目前也已經募集到二十七萬連署，已經非常接近中選會的送件門檻，希望大家這次一舉終結反同勢力。

平權公投召集人陳茻表示，平權公投目前已經有二十七萬連署，沒有一個公投案可以募集這麼快，這塊土地上還是有很多善良堅強的人在努力，希望大家可以快點凝聚起來，繼續往前走。

演員溫貞菱表示、作家李屏瑤表示、藝人焦糖哥哥（陳嘉行）也都出席這場記者會，呼籲大家十一月二十四日，投下不同意票，

真光福音教會牧師張懋禎表示，教會在台灣曾經推動民主、進步思想，不過有一些教會去組織反同公投，相信台灣有更多追求平等的社會大眾，會在十一月二十四日返家，投下反同公投不同意票。

倡議不同意票行動網站

真光福音教會牧師張懋禎表示，教會在台灣曾經推動民主、進步思想，不過有一些教會去組織反同公投，相信台灣有更多追求平等的社會大眾，會在十一月二十四日返家，投下反同公投不同意票。（記者蘇芳禾攝）