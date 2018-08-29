屏東傳統災區旁邊 被遺忘的淹水村…村民：「年年淹」

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

2018-08-29 12:59

［記者陳彥廷／屏東報導］西南氣流為屏東降下大雨，一般民眾甚至媒體關注傳統的「災區」如林邊、佳冬，今年災害不若以往嚴重，反而是林邊鄉旁的南州鄉萬華村，至今水深不退，村民嘆，年年淹已經不知道怎麼講，且當初八八水災，這邊因屬「災區」而非「嚴重災區」，因此也沒有補助施作擋水閘門，現在積水盈尺灌進家門，別人水都退了、但這邊的村民晚上卻是擔心到睡不著。

南州鄉萬華村緊臨林邊鄉，但其實村中主要通往林邊的函仔口橋粱道路早已封閉，屏東縣政府正在進行治水工程，就盼能解決這邊遇雨易淹的問題。

當民眾甚至媒體關注屏東縣的傳統重災區，其實南州萬華村卻是年年逢雨必淹。

「水封古厝！」居民林水波無奈說，自己的新家已經墊高近50公分，但舊家卻沒辦法墊高，只能每年遇雨就淹，尤其這邊水文就是流向東港大潭，路已經不是淹水，根本是野溪，令人無奈。

另1名林姓居民自己約1甲多的蓮霧田則是全泡在水裡，他則說，家外道路積水盈尺，1樓只要外頭有風吹草動就快被灌入，但這裡年年淹，可是八八水災後卻沒有補助施作擋水閘門，只能無奈的自己花錢墊高，看著蓮霧園泡湯更是擔心到晚上睡不著覺。

鄉代劉美吟則已經連續3天四處奔走蒐集沙包，鄉公所早上也運來沙子，供居民裝包回家擋水，她甚至自己親自挖沙、搬沙包給居民，就希望水不要再被高速行駛的車輛造浪打入民宅，造成二度損失。

劉美吟說，當地的水文分為流向東港大潭和函仔口橋兩部分，這次疑似雨太快太急，水回堵至村內，水全漫上道路，像溪流一樣不斷流向大潭，她說，除了縣府現正進行的工程外，她更擔心這些排向大潭里的水未來的排洪無處去，只會依舊淹上道路，希望政府能加大加寬當地水溝甚至加設移動式抽水機甚至抽水站。

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）

南州鄉萬華村至今還泡水裡，居民自備鏟子前去挖沙填沙包防水。（記者陳彥廷攝）