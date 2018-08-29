假日農市將熄燈？南市農會駁傳聞：9月起週週舉辦

2018-08-29 12:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市農會在東區大東夜市廣場舉辦18年的「假日農市」，過去每月第1、2、4週休日舉行，多年經營打開知名度，頗受鄉親歡迎。農會為免去一再向民眾解釋舉辦時間的問題，決定從今年9月起調整為每週六、日固定週週舉辦，同時推出3好康活動。

南市農會總幹事吳正仁表示，先前傳出大東夜市與假日農市吹熄號的風聲，事實上沒有這件事，大東夜市這塊地分屬農會與市府持有，農會向市府租用持有的土地，假日農市多年經營、有相當規模，農會會持續舉行假日農市、且是每週休都辦，除非是大颱風等停班日才會取消。

南市農會表示，東區林森路假日農市提供台灣各地優質農、漁、畜、花卉、有機蔬菜、水果、高山茶等農特產品，進農市銷售的產品都須經過檢驗合格，品質有保障，現場超過180個攤位，是全台規模最大的假日農產品市集之一。

市農會並說，每次假日農市都會配合季節農特產品，推出限時、限量低價促銷，是最受歡迎的「王牌」。今年9月起，假日農市不再1個月只辦3個週休日，每週六、日都開賣，民眾能買到新鮮、便宜、有保障的產品，還能直接與生產者或經銷商對話，當面請教新資訊及現場免費試吃、試喝等一舉數得。

配合農市週週辦的好消息，市農會還推出3好康活動，好康一是9月份（第1-第5週）凡在農市消費滿500元以上，可免費獲得市值150元環保購物袋1只，每人限兌換1只，3000份送完為止；好康二是9月9日（第2週）舉辦2018南市文旦大賽評鑑獲獎文旦展售活動；好康三為9月15、16日（第3週）及22、23日（第4週）上午9時至下午5時，凡在農市消費滿1000元，可免費獲得農市50元農產品兌換券1張，滿2000元可換2張，以此類推，消費滿5000元以上一律可換5張。