「蚊子園區」宜科欲引進5大產業 被駁回促重作環評

2018-08-29 12:21

〔記者劉力仁／台北報導〕被形容為「蚊子園區」的竹科宜蘭科學園區，96年通過的環評規定所引進的產業「不得量產」，以研發為主，藉此保護宜蘭好山好水，沒想到影響廠商進駐意願，97年迄今招商困難 ，竹科管理局希望新增生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業5大產業，並開放量產；環保署環評委員認為變更範圍太大，駁回竹科管理局「變更」申請，要求重作環評，更詳實的環境衝擊評估。

民國96年通過環評規定宜蘭園區引進之研發產業，除必要之組裝、測試作業外，不得從事產品量產之行為，但廠商認為無法量產，進駐意願低落，宜蘭園區面積約70.63公頃，其中事業專用區34.82公頃，目前僅進駐2.24公頃（16家廠商及育成中心），出租率土地約6.03%、廠房67.86%，使用率相當低，常被形容為「蚊子園區」。

環保署環評委員今天上午召開「新竹科學工業園區宜蘭科學園區開發計畫環境影響說明書第三次審查結論變更暨 環境影響差異分析報告」，宜蘭縣政府表示，在原承諾污染排放總量不變下，支持引進新的產業類別及量產，與宜蘭產業連結；宜蘭縣代理縣長陳金德表示，宜蘭人的工作機會不多，希望兼顧環境下，讓地方民眾有更多工作機會，且宜蘭自身有焚化爐，處理廢棄物沒有問題，希望環評委員支持環評變更，讓宜蘭科學園區可以發展起來。

竹科管理局簡報表示，宜蘭的工廠多為食品加工業，變更之後，宜蘭園區能帶動機械設備業發展，還有宜蘭大學結合在地學校及宜蘭園區廠商，進行氫能燃料電池車及雲端綠能智慧微電網等之研究成果斐然，未來可透過宜蘭園區發展綠能產業。

環評委員認為新增的5大產業量產後將衍生新興污染物、酸鹼氣、有害空氣污染物、溫室氣體等原環評當年在不得量產情境下之未評估之污染物，且員工數目大增之後，也將出現交通、噪音、空氣品質等問題，影響範圍相當大，依照環評施行細則第38條第1項第4款，應該重新辦理環評，而非申請變更原環評結論。