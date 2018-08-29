只會出一張嘴！ 你也有以下這幾種討人厭的朋友嗎？

2018-08-29 11:55
面對問題很多時候說的比做的容易。（授權：最近紅什麼）
〔影音新聞／綜合報導〕與人相處時最重要的就是要有
銅鋰鋅同理心，但很多人不只不具備這種美德，甚至還喜歡在你傾訴煩惱時，發表長篇大論並且提出高見，結果當他自己面臨同樣困境時，卻往往無法如同他說的那樣表現。粉絲專頁最近紅什麼整理了幾項狀況，包括：慫恿你去向老闆要求加薪，結果自己卻做不到；在你面對感情難關時要你果斷放手，結果自己卻哭著求女友不要離開等等，讓不少網友恨得牙癢癢的，直呼：「真的是兩套標準欸！」
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銅鋰鋅同理心，但很多人不只不具備這種美德，甚至還喜歡在你傾訴煩惱時，發表長篇大論並且提出高見，結果當他自己面臨同樣困境時，卻往往無法如同他說的那樣表現。粉絲專頁最近紅什麼整理了幾項狀況，包括：慫恿你去向老闆要求加薪，結果自己卻做不到；在你面對感情難關時要你果斷放手，結果自己卻哭著求女友不要離開等等，讓不少網友恨得牙癢癢的，直呼：「真的是兩套標準欸！」