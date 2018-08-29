公廁成打卡熱點 台中公園日式造景、旋轉木馬廁所超吸睛

台中公園出現旋轉木馬廁所。（建設局提供）

2018-08-29 11:42

〔記者張菁雅／台中報導〕公廁也能成為打卡熱點！台中公園出現日式庭園造景、旋轉木馬造型的廁所，日前開放使用，由於造型新穎亮眼，遊客忍不住拍照打卡。

為營造友善親子環境，台中市政府建設局總體檢全市公園廁所，並編列總經費3595萬元，針對台中公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園等7處公園內的17座廁所，進行尿布台、兒童安全座椅、兒童馬桶、兒童洗面盆等親子設施設置，並考量年長者及行動不便人士，檢討廁間內扶手設置及調整蹲坐比例，創造全齡化公園廁所，近期陸續完工。

其中，台中公園內改善及新設4座親子廁所，預算1646萬元，五星級日式造景廁所、新建旋轉木馬造型廁所、平等街口廁所等3座親子廁所，已開放使用。

建設局表示，五星級廁所原主體設計為仿日式風格的庭園建築牆面，但因地面大量使用原木建造，容易造成腐蝕老舊，這次改善工程特別選用水泥製仿木建材，取代南方松木地板，並以復古清水磚取代外牆原木；中庭則利用原有卵石及石燈座，配合貓頭鷹造型石燈及帶有香味的花卉，打造全新風格的庭園景觀，更設計欄杆座椅，供遊客休憩。

另外，新建的景觀式廁所利用既有香菇造型涼亭，改造成粉嫩色系且帶有童趣的「旋轉木馬」造型廁所，讓公共廁所兼具使用性及觀賞性，家長帶孩子上廁所時，還能讓小朋友在木馬上騎乘休憩，帶給遊客驚喜。

平等街口廁所則考量男性使用的隱私性，以及女性使用者的安全性，將男女廁空間對調，主體結構保留原有風格，並加裝採光窗、百葉窗，增加自然採光及通風性，原木飾牆也由復古清水磚取代，整體仍保有濃厚的日式復古風格。