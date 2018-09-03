【捐髮了然後呢？】捐出髮絲後的愛心傳遞之旅

2018-09-03 18:32

〔記者蕭皓文／台北報導〕一般人剪髮，頭髮便有如廢棄物被掃掉，有些人則會選擇留長捐髮，讓這份愛心可以化作癌友實質的幫助，然而，捐出去的頭髮會經過怎樣的挑選，複雜的製作過程又有哪些艱辛呢？今天就帶你來瞭解。

台灣第一個成立「假髮銀行」租借服務的癌症希望基金會，在台北、台中、高雄都有設點，捐髮的管道可以郵寄，或是親自送到基金會的希望小站，小站的志工一收到這些髮束就會先進行分類，合格的捐髮，並不限捐髮者的年齡或性別，有白髮或自然捲的都可，但長度得要30公分以上，並且要是不曾染燙的髮質，才能當作假髮的原料。把不合格的頭髮挑出，便會裝箱處理，送至假髮公司加工。

假髮公司收到頭髮後，便得拆箱分長度、顏色、直捲，然後在同分類的頭髮中，抓起八至十束重新用橡皮筋捆起來，將髮尾髮根留有層次、虛長的刷掉，掉出一地的小短毛。在過程中，還會挑出參雜白頭髮的髮束，以做出年長癌友的假髮，讓癌友能恢復自己掉髮前的樣子。

幫基金會代工，得盡量壓低成本製作，除了篩選外，煮沸消毒、分檔分長、車織髮簾、手工勾織在髮帽，製作過程皆在海外工廠完成。一個人平均只能捐四到六束，要做出一頂假髮的髮量，通常是不夠的，幾乎需要二到四人份的量才剛好。而且每束30公分長度的頭髮，也不是完全都能使用，因為在勾織上需反摺髮束8至12公分，在網帽上才夠牢固，也才能逼真呈現頭髮在頭皮生長的角度。

加工完送回台灣的還不是最後成品，假髮公司要依基金會需求的髮型去做各種造型，因為是真髮材質，燙髮、染髮、洗潤、吹整都不成問題，但原則上盡量保留住真髮的長度，不讓捐髮者的愛心被過度消耗。

這些愛心接力的成品送回希望小站，陳列在架上，便能讓預約租借的癌友，以一對一保障隱私的方式，由工作人員服務試戴。假髮通常陪伴癌友8至10個月，癌友從開始化療後的第14至21天左右，就會落髮直至光頭。

現場試戴的癌友Dabbit說：「如果頂著光頭出門的話，我會害羞，畢竟還是會感覺別人有異樣眼光，可是戴上假髮，感覺就跟還沒生病前是一樣的，而且還能換換看不一樣的造型，所以自信心上是會大增的。」

據癌症希望基金會統計，癌友們對假髮的需求量逐年攀升，以2017年為例，基金會共出租了2650頂假髮，服務人次更高達2501位癌友，而2018年一月至七月間，捐髮人就有12,423人，共捐贈了24,053個髮束，至少可以製作3000頂的假髮。然而，基金會目前，光髮束的囤積量就超過兩公噸，礙於製作金費短缺，尚有近8成的髮束正等待製作中，無法完全地發揮到民眾愛心。

癌症希望基金會服務部部長戚繼玲表示，外面一頂假髮，平均便宜的大概五六千元，貴的甚至五六萬都有可能。如此壓低成本製作，是期望有意願捐髮的民眾，也能以郵政劃撥（帳號50191500，戶名財團法人癌症希望基金會）贊助假髮的製作經費一頂三千元，基金會才能順利將髮束轉換成假髮來服務癌友，讓愛心不斷延續。

癌症希望基金會 假髮租借對象：

不分任何癌症別或性別，因罹癌治療造成掉髮之癌症病友。

假髮租借辦法：

1、每頂假髮押金五百元，假髮清潔費每頂三百元，歸還時退還押金。

2、租借務必先「電話預約」，若需剃髮服務，也請於預約時事先告知。

3、租借期限為半年，請於到期日前歸還，或先來電辦理續借延期。

服務地點：

台北希望小站：台北市中正區臨沂街3巷5號1樓

電話：02-33226286

台中希望小站：台中市西區民權路312巷4-1號1樓

電話：04-23055731

高雄希望小站：高雄市左營區翠峰路22號1樓

電話：07-5810661