台大新竹分院添新血 醫療深度與服務再升級

2018-08-29 11:28

〔記者王駿杰／竹市報導〕台大醫院新竹分院積極強化各專科醫療服務，每年都會延攬優秀主治醫師加入，今年1至9月共有15個科新增30位新血醫師，目前全院專任主治醫師總數達217人，桃竹苗地區民眾可望獲得更好的醫療品質與照護水準。

台大新竹分院本次增加30位新血醫師，包括內科10位、外科3位、骨科1位、婦產科1位、小兒科1位、急診科1位，家醫科1位、環境職業醫學科2位、復健科1位、神經科1位、眼科1位、耳鼻喉科1位、牙科2位、以及影像醫學科2位、麻醉科2位。

台大醫院新竹分院長洪冠予表示，院方一直以來致力發展急重症醫療，2015年通過重度級急救責任醫院評定後，也肩負提供新竹地區急重症醫療的重責大任。今年除增加外科部次專科人力，也因應民眾的醫療需求，內科也擴大了感染科及新陳代謝科的服務陣容，共同守護民眾健康。

洪冠予指出，院方自2016年設置環境及職業醫學部，引進最新型重金屬檢測儀器，並於隔年通過全國認證基金會ISO 15189認證，提供具公信力的重金屬檢測服務，目前院方也是竹苗地區唯一可進行重金屬檢驗的醫療單位，而環境及職業醫學部這次也新增兩位生力軍，將於9月1日到職，相信將有助推動職場健康服務的業務。

另外，洪冠予表示，這次小兒部新增風濕過敏免疫專長且具教授資格的醫師楊曜旭，讓竹苗地區過敏兒不必再南北奔波於醫學中心；婦產部特聘具有週產期醫學及高危險妊娠專長的醫師林明緯加入；眼科部為持續發展微創玻璃體切除手術，邀醫師張逖文加入；耳鼻喉科預計發展耳內視鏡手術，故聘請具耳科手術專長的醫師林均鴻；而牙科部將組成顳顎關節障礙團隊，特聘口腔外科及顳顎關節專長的醫師陳司瀚、彭馨慧共同努力。