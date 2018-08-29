高雄滯洪池未發揮功效？居民一語道破

2018-08-29 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市廣設滯洪池，但此次遭外界質疑似乎未發揮功效？但有民眾一語道破說：「滯洪池對當地民眾是張平安符！」

一名家住本館里的陳姓民眾指出，711水災時，機車泡水3天3夜，自從本和里滯洪池蓋好後，沒再淹過，這幾年住得安心多了。

陳姓民眾強調：「當滯洪池滿水位時，我們還有時間撤退，滯洪池對當地民眾是張平安符！」

粉絲按讚數高達7萬5千人的「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」，也貼出一張網路瘋傳的照片，強調「我都這張回他：就是因為有滯洪池，所以才撐得這麼久，極端豪大雨的量，到現在才開始淹水。」

小劉醫師進一步說，其實早上7點淹水、9點多就退了，為什麼我知道，因為我他媽的每天走這條路上班啦！早上7點趕阮綜合開會、接著就回頭趕楠梓健仁醫院啦！

高雄市新聞局長張家興今早也表示，高雄市這次面對超大豪雨，且是短延時強降雨的連續挑戰，不論是在日雨量還是時雨量上，強度直逼凡那比颱風。

張家興說，高雄市近10年來闢建的15座滯洪池，搭配抽水站及其他防洪排水設施，都全力投入防災運作，雖然沒能完全阻止積淹水災情的發生，但相較凡那比颱風災情，也確實大幅限縮了積淹水面積和遲滯時間，有效降低災損。

張家興強調，在極端氣候下，滯洪池的功能絕對有其容量的極限，也絕對不可能仰賴滯洪池就能解決水患，應依災情找出問題，並提出對策，來打造高雄成為海綿城市，確保市民生命財產安全。