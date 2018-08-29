水患損559校、3.1億 教育部嚴防登革熱

教育部校安中心最新統計，受災校數計559校，以台南市169校較多，高雄市154校，嘉義縣82校，災損金額初估3億1172萬餘元。圖為真理大學麻豆校區體育館。（資料照）

2018-08-29 09:36

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部校安中心最新統計，受災校數計559校，以台南市169校較多，高雄市154校，嘉義縣82校，災損金額初估3億1172萬餘元，教育部提醒各縣市學校，水患之後務必落實校園病媒蚊孳生源清除，疫情監測及通報機制，並加強衛生教育宣導，防止登革熱疫情發展，並視需要成立應變小組及研訂應變計畫。

災情以縣市區分，嘉義縣災損1億1522萬餘元較多，高雄市災損7492萬餘元，台南市災損4578萬餘元。以學校災損情況區分，高雄市立瑞祥高中1400萬元較多，嘉義縣立大同國小1009萬餘元，中華醫事科技大學950萬餘元。

嘉義縣龍崗國小及過溝國中，大門至行政大樓及教室之步道積水均已清除，師生均可由步道步行至辦公室及教室，學校今日已如期開學。真理大學麻豆校區積水區，包括體育館、游泳池、運動場及行政大樓，平均水深約2到3公尺，今日以14部抽水機持續抽水，預判9月1日前可完成積水清除，學校可正常開學。

今天無停課縣市，亦無個別停課鄉鎮，個別停課學校則是真理大學麻豆校區、台南市私立福祺幼兒園。高雄市高中以下學校今天取消返校日及活動。