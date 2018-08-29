禁12歲以下兒童自取 好市多員工遭顧客爸扔試吃品

知名賣場好市多遭網友爆料，員工遵循新規定卻被顧客砸試吃品。（資料照）

2018-08-29 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式大賣場好市多（Costco）日前推出新規定，「禁止12歲以下的兒童」自行拿取試吃品，若要拿取須由家長代取，昨日一名網友在臉書發文說，看到好市多員工謹遵規定卻被顧客爸爸丟試吃品，讓他痛斥「沒水準到極點！」。

綜合媒體報導，好市多日前推出的新規定，用意是怕兒童不清楚自己對什麼食物過敏，且若兒童發生噎到、燙到等狀況都須由賣場及廠商負責，因此訂定「12歲以下的兒童若要試吃須得由家長代取」，沒想到員工遵循規定卻引來民眾不滿。

原PO在臉書社團「靠北好市多」上發文表示，有名女童排隊試吃雞腿排，被賣場員工要求由家長出面代取，便問女童家長在哪，女童往旁邊指說：「爸爸就在那裡」，員工轉頭向女童爸爸說「以後要請家長幫小朋友拿比較安全喔」，女童爸爸表示他人就站在旁邊，不滿員工不把試吃品給女童，一氣之下拿起試吃品往員工身上扔，更嗆道要跟店長客訴，隨即員工就被帶走約談，原PO直呼「身為服務業，替該員工感到很心酸」。

有網友在下方留言表示，自己昨天也看到類情形，但是沒有摔東西，只是家長臉也很臭。更有網友表示：「在好市多上班就是自求多福」、「這不是規定嗎？好市多怎麼一點都不挺員工」等回覆，一致撻伐對員工扔試吃品的顧客爸爸及約談員工的好市多。