5縣市豪大雨特報！ 南部仍需慎防強降雨

台灣受到低壓帶及西南氣流持續影響，各地天氣仍不穩，中南部及東南部地區有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-29 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到低壓帶及西南氣流持續影響，各地天氣仍不穩，中南部及東南部地區有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，各地午後需留意熱對流發展所帶來的瞬間較大雨勢；溫度方面，南部及東部、東南部高溫約在26至29度間，其他各地約30至33度。

由於低壓帶及西南氣流影響，中央氣象局在今日凌晨4點15分對5縣市發佈豪大雨特報，豪雨特報警戒範圍包括高雄市、屏東縣、台東縣；大雨特報警戒範圍則包括澎湖縣、台南市。

今日空氣品質部分，由於風力偏強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好。北部空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級。

週四、週五（30日、31日）隨著低壓帶逐漸遠離、西南氣流減弱，中南部及東南部地區可望轉為短暫雨的型態，其他各地雨區也縮減，降雨趨緩程度則有待觀察。週六至下週一（9月1日至3日）時，太平洋高壓勢力有往西伸展趨勢，由於水氣再減少，僅南部地區有局部短暫雨，其他各地則為上午多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 24 ~ 29 24 ~ 27 24 ~ 29

中央氣象局在今晨4點15分對5縣市發佈豪大雨特報，豪雨特報警戒範圍包括高雄市、屏東縣、台東縣；大雨特報警戒範圍則包括澎湖縣、台南市。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）