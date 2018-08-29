連2年襲台豪雨與颱風 9成在地層下陷區

2018-08-29 06:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中南部近日淹大水，造成嚴重災情，不過，根據審計部最新報告指出，易淹水地區保護面積已增加421.5平方公里，治理成效雖已達目標值，但地層下陷面積及速度擴大，去年全台下陷395平方公里，為前年的3.7倍，且有移往內陸跡象，而去年與前年襲台6次的大豪雨與颱風，9成都在地層下陷地區。

審計部上月底公佈「中央政府流域綜合治理計畫第二期特別決算審核報告」，報告指出，流域綜合治理計畫第1期及2期於易淹水地區保護面積共計增加421.5平方公里，較預計效益量化指標數383.2平方公里，增加38.3平方公里，有助減緩水患威脅。

不過，審計部指出，雖然治理成效已達計畫目標值，但地層下陷擴大，因此仍有淹水災情傳出。根據水利署資料，去年度全台持續下陷面積達395平方公里，較前年的106.4平方公里，增加288.6平方公里，主要集中在雲林的366.2平方公里、彰化16.9平方公里、嘉義7平方公里、屏東4.9平方公里。

至於最大年下陷速率，以雲林、屏東及彰化最嚴重，分別為6.7公分、3.8公分與3.5公分；報告分析，去年與前年襲台6次大豪雨或颱風，共造成全台5527.39公頃淹水，其中地層下陷區合計占9成以上。

報告也指出，該計畫共核定興建31座滯洪池，但至去年底，僅5座完工，其餘26座因工程用地未取得及民眾抗爭等因素，遲未動工，不過，行政院今年3月召開研商會議，決議由台糖無償提供土地。

此外，水利署為調度全國抽水機，於移動式抽水機加裝全球定位系統（GPS），並介接至管理系統。截至去年底止全台大型抽水機有1019台，但新北市等7縣市政府轄管的53台，未完成介接，另台南及高雄市府的384台雖有GPS，卻因檔案格式等問題，無法介接至系統，影響抽水機調度及管理。

審計部並表示，依規定「淹水潛勢圖」每5年要檢討一次，而水利署現行公布的「淹水潛勢圖」是在2010年繪製，雖在2014年重新檢討，但截至今年4月底止仍在辦理相關審議程序，尚未公布新的淹水潛勢圖，不利防災效能，應盡速改善。