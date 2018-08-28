連續強降雨致災 高雄市規劃25座滯洪池因應

連續兩波強降雨，灌滿寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

2018-08-28 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今因連續兩波強降雨太過密集，造成市區多處積淹水，市府預計要興建25座滯洪池，目前已推動15座，其中2座今年底前完工，將重新檢討治水策略，加強河川疏濬整治工程，以因應氣候變遷帶來威脅。

高市受西南氣流、低氣壓影響，連續下起兩波強降雨，但因時間太過密集，以這次最大降雨鳳山區為例，第一波強降雨於前天深夜11時至今日凌晨2時許，時雨量達72.5毫米，造成鳳山、三民交界處的寶業里滯洪池滿池。

不料凌晨5至7時下起第二波強降雨，鳳山最大時雨量84毫米，由於下游水位仍未退去，寶業里滯洪池無法排空，造成大雨進不去滯洪池，只能透過雨水下水道、側溝排水，超過防洪保護標準60至70毫米，造成大雨宣洩不及致災。

市府水利局原本規劃25座滯洪池，目前只做到15座滯洪池，其中2座預計今年底完工，未來除了持續推動滯洪池建設外，並加強河川疏濬及政治工程，針對現有規劃但還未做完的排水整治工程，包括岡山潭底、永安、美濃區等排水。

水利局更針對已完成整治排水、近年因氣候變遷面臨短延時強降雨挑戰的後勁溪及典寶溪流域，今年已爭取到中央前瞻計畫各358萬元，預計下個月辦理規劃設計發包，如國道10號仁武區澄觀路、鳥松曹公新圳等，重新規劃檢討治水策略，評估是否興建滯洪池，彌補早期排水整治不足。