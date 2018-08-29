不一樣的國三生活！「頂樓的桌球少女」 在家自學拚國手

蔡佩蓉每天都在自家頂樓改造成的桌球室練球，夏天總是悶熱不已，但她從不喊苦。（記者陳心瑜攝）

2018-08-29 00:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕經過暑假就升上國中三年級的蔡佩蓉，日子過得和同齡的同儕很不一樣，當其他學生面對模擬考、數學國文英文自然，蔡佩蓉一週7天，每天6點起床，先練體能跑步、讀點國文英文，其他學生準備早自習時，她開始一整天的桌球練習，直到晚上9點。蔡佩蓉去年以全國第二名成績，拿下15歲青少年國手資格，現在目標是放眼18歲青少年國手資格。

蔡佩蓉就讀文聖國小一年級時，加入學校桌球社，漸漸打出興趣，啟蒙教練邱威迪觀察她爆發力強，擅於攻擊，左手持拍更具優勢，且熱愛挑戰，入社一個月就參加全國性比賽，「其他學生要練一、兩年才能參賽」。

蔡佩蓉為了參加校隊，選擇就讀永平高中國中部，經過一個學期，她發現練球時間太少，每天必須上課到下午兩點，才能開始練球，為了國二下學期的青少年國手資格公開賽，她申請在家自學，媽媽也為她把住家頂樓改造成簡單的練球室。

蔡佩蓉說，當初就讀永平高中是為了參加桌球校隊，但每天還是會上課到下午兩點，才能開始練球，覺得球練不好，書也沒能專心念，乾脆申請在家自學，全心投入想做的事，一年半以來，覺得訓練更紮實。

蔡佩蓉最近剛征戰香港、緬甸青少年公開賽和台北公開賽，分別拿下亞軍、季軍和冠軍，成績亮眼，她在雙北各業餘桌球社團更是小有名氣，教練不時帶她到各社團球室，和業餘成人選手們切磋球技，社團球友王老師就笑說，每次一聽到佩蓉要來，大家都會趕緊在群組內相互通知，要把握和這位年輕選手切磋球技的機會！

蔡佩蓉的媽媽工作得輪大夜班，每天和女兒見面的時間，有時不到5分鐘，但蔡佩蓉和妹妹相當獨立，自己吃飯、睡覺和早起，早上6點起床時，媽媽可能還沒下班，她跑步或舉槓鈴練體能，接著唸國文和英文，「要成為征戰世界的選手，英文也不能太差。」

蔡佩蓉的媽媽說，常常心疼女兒練球辛苦，且每天都要重複進行訓練，但看女兒樂在其中，也就全力支持。