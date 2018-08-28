正港神豬剩1頭！中壢中元賽「創意神豬」 票選抽日本機票

徐發光飼養的特等獎神豬，是唯一真的神豬。（記者李容萍攝）

2018-08-28 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕中元節是客家族群相當重視的神聖節慶，一直到農曆7月20日進入重頭戲，桃園市現有客家人口約85萬人，居各縣市之冠，桃園市客家事務局主辦、中壢區公所和中壢仁海宮及5個輪值里共同辦理的中壢區中元慶典藝術節活動，30日下午2點起進行第二屆創意神豬遶境，以各式資源回收物品打造的創意神豬，將遊街互別苗頭，看誰最具冠軍相，晚上7點起在仁海宮前還有客家藝文晚會。

週五下午創意神豬遶境

早期在南桃園地區每逢中元節都會賽神豬、殺豬公，家家戶戶更是擺流水席請客，曾有台北親友下午出發，晚上還塞在車陣中；但近年來隨著都市發展、養豬空間受限，加上護生等意識抬頭，早期動輒數十頭、甚至上百頭神豬參賽盛況不再，殺豬公請客的習俗也已慢慢式微。

中壢仁海宮傳承100多年歷史的中元慶典，有別於往年的「賽神豬」，今年續辦第2屆創意神豬競賽，參賽創意神豬以在地社區為主，透過徵件評選出20件，各具特色，鋁罐、瓶蓋、草繩、鐵桶、花布等多元回收資源為材料，打造阿拉丁神豬、俏皮豬、神乎其技的表演豬、彩虹豬、吉祥福氣豬、想飛的豬、功夫豬、招財豬等，各式造型維妙維肖。

創意神豬競賽前3名獎金分為5萬、3萬和1萬元，由民眾票選最佳人氣獎獎金1萬元，民眾也可把握時間，在29日到中壢區公所1樓中庭參觀，以QR Code掃描票選創意神豬，即可抽日本來回機票等多項好禮。

徐發光敬獻1367台斤神豬

值得一提的是，面對時代改變及環保意識抬頭，漸漸改變殺生祭祀敬神，賞豬獻祭是傳承百年的宗教活動，為了避免在這一代中斷，輪值區興和里74歲也是養豬戶的徐發光，就敬獻所細心飼養2年半、重達1367台斤的神豬，在中壢區中元慶典藝術節贏得特等獎，也是唯一一頭真的神豬。

30日中午12點起封街交管

另外，中壢警分局預計30日中午12點至晚上12點於省道延平路（環北路至元化路間）實施封街管制，提醒用路人配合改道。

誰最具冠軍相？中壢各社區以各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足，在29日到中壢區公所1樓中庭參觀，以QR Code掃描票選創意神豬，即可抽日本來回機票等多項好禮。（記者李容萍攝）

誰最具冠軍相？環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

誰最具冠軍相？創意神豬票選中。（記者李容萍攝）

中壢各社區以各式資源回收物品打造的環保神豬。（記者李容萍攝）

各式資源回收物品打造的環保神豬，創意、吸睛十足。（記者李容萍攝）

以各種環保素材打造的創意神豬。（記者李容萍攝）