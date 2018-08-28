忘切帳號「沮喪」發文 華視小編意外獲賞千元

華視（見圖）小編昨晚間卻突然發文提及「心不在焉」、「沮喪」，意外吸引到許多網友及名人暖心打氣。（資料照）

2018-08-28 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕社群小編是近幾年興起的職業，有些網站更會因小編的創意吸引到更多網友關注，不過有電視台小編昨晚間卻突然發文提及「心不在焉」、「沮喪」，意外引發許多網友及名人暖心打氣，今晚間該名小編更再度PO文指出，他意外得到1千元獎金，並寫了1千字檢討報告上呈，許多網友再度留言鼓勵之餘，也紛紛詢問獎金是哪來的。

華視電視台的《臉書》小編「來這編」，昨深夜疑似忘記切換帳號，竟在華視粉專上分享自己的心情，寫道「最近的心不在焉，讓自己變得好不像自己，犯過的錯都還是無可避免」、「我是沮喪自己怎麼這樣，但會找到解答和出口的」。由於內容看上去心情十分低落，意外吸引到許多網友湧入留言關心。

今日晚間「來這編」則再度對此發文，表示感謝「廣大網友的回響」，「讓人感受到溫暖」，並指自己意外獲得獎金1000元，並寫了1000字檢討報告上呈，不過他也堅稱「至於為何獲得獎金，消息人士指，他也不知道」。發文底下則陸續有網友前來朝聖，另一名華視小編「歐編」則表示「據了解，來這編本人也是相當的羞愧」，並笑稱獎金「應該是在外套口袋裡發現的（大誤）」。