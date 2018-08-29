內褲別亂穿 小心變成「細菌培養皿」

2018-08-29 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕內褲若沒有定期更換，洗得再用力也沒用！專家提醒內褲每半年就得換掉，若是等破了還是鬆了才換，就可能引發私密處疾病。另外，內褲材質不好、染劑有問題，或是內褲過緊，也可能造成私密處感染。要選擇對的內褲穿，才能舒服又健康。

據《風傳媒》報導，內褲久穿不換，除了洗衣精物質殘留影響身體，還會有糞便、尿液清洗不夠乾淨的問題，長久下來會滋生沙門氏菌、大腸桿菌、黃金葡萄球菌等等，尤其是白色念珠球菌，連曬太陽也無法完全殺菌，十分難纏。

除了定期更換內褲外，材質也是一大重點，市面上有一些材質較差的內褲容易引發私密處感染。而坊間有許多「竹炭內褲」，不過真正高含量、效果佳的產品仍然不多。且含量越高、價格越貴，想買到「貨真價實」的竹炭內褲可能沒有想像中便宜。挑選內褲時的鬆緊度也要注意，避免因摩擦造成更多感染問題。

有些年輕女孩喜歡穿顏色鮮艷、圖案可愛的內褲，但如果穿到了使用劣質化學染劑的內褲，可能就把有毒物質NPE、致癌物質芳香胺及塑化劑穿在了身上。文中提醒，台灣天氣悶熱潮濕，若穿錯內褲，容易造成許多女性患有私密處感染的困擾，除了使用私密處清潔及保養品外，選對材質和定期更換內褲，才是真正保護私密處衛生的方法。