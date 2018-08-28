桃市「水young青塘園」 打造無圍牆美術館

桃園地景藝術節以「水young青塘園」為主題，呈現無圍牆美術館概念。（記者李容萍攝）

2018-08-28 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節即將於9月14日至30日在中壢老街溪、青塘園、楊梅富岡三地同時登場，在青塘園和緊鄰的桃園市立美術館預定地公13公園以「水young青塘園」為主題，除設置大型戶外裝置藝術，並將演出「水young桃源」水上劇場，期以無圍牆美術館概念，推廣生活美學價值，隨著裝置藝術陸續完工，吸引遊客先睹為快。

文化局閩南及民俗文化科科長羅炤月指出，桃園地景藝術節舉辦至今邁入第6屆，每年至不同區域地點舉辦，希望藝術氛圍蔓延到每個區域，讓桃園漸漸成為一個無圍牆的美術館，藉此把桃園的藝術養份傳遞下去，作品以長期設置為主，今年50件作品中，約有半數長期留置現地，其餘部分作品於活動結束後將安排放置合作的社區和學校內。

羅炤月說，2016年台灣燈會在桃園，在青塘園演出媲美「太陽劇團」的水上劇場「嬉遊桃園」，絢麗多彩的水上奇幻國度，呼應陂塘景觀，以在地水生植物為發想，設置水面及水霧藝術裝置，曾創下「沒看過水上劇場，別說你來過台灣燈會」的高度評價。

今年桃園地景藝術節活動期間的假日夜間將重返青塘園，由專業劇團與在地表演團體合作演出「水young桃源」水上劇場，融入桃園在地故事，描述過去、現在與未來的桃園，刻劃宜居城市的夢想，除了大型水上移動舞台的設計，結合百米的水幕投影，用燈光、音效、影像效果呈現更令人震撼的感官。

而設置於青塘園的二大入口意象，「生命樹」作品是依市立總圖書館生命樹意向為設計概念，以4棵不同樣貌但卻相互連結的樹象徵多元族群的融合，意味著不同文化之間的對話、彼此多樣性的相互扎根；另一端的「墨．築」作品，依橫山書法藝術館為設計概念，邀請在地書法名家吳英國書寫「擁千塘美景、是國門之都」，藉此墨寶結合桃園山水竹編，字裡見天地，墨趣造意境，層層堆疊出作品的靈氣與韻味；園區內還有「桃機一號」作品，以鋼骨建構飛機造型，鑲入旅行箱造型，加上金屬編織手法，代表著旅人的各色夢想故事及悲歡離合。

至於公13公園已完成作品「湧泉」，有別於一般經處理的木材，以保留原始不規則曲線的木材進行拼接，陽光穿過交錯的拱門，讓作品內外皆是不同的風景；組裝中的作品「渴望」，以巨型裝置介入環境，哥德式建築高聳入雲，將之與竹子快速筆直生長的特性連結，呼應對天空的渴望。

桃園地景藝術節以「水young青塘園」為主題，呈現無圍牆美術館概念。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節於青塘園將演出「水young桃源」水上劇場。（文化局提供）

2016台灣燈會在桃園最夯水上劇場「嬉遊桃園」。（資料照）

桃園地景藝術節設於青塘園的入口意象「墨．築」。（記者李容萍攝）

桃園地景藝術節設於青塘園的入口意象「生命樹」。（記者李容萍攝）

青塘園趕工中的「桃機一號」作品。（記者李容萍攝）

中壢公13公園已完成作品「湧泉」。（記者李容萍攝）