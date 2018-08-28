高市府晚間宣佈 明29日上班上課

2018-08-28 22:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府於今晚表示，依據中央氣象局於晚間發布天氣觀測預報及資料，顯示高雄市由超大豪雨地區下修為豪雨地區，未達停止上班及上課標準，因此宣布明天（29日）全市上班上課。

高市府指出，雖然高雄市被下修為豪雨地區，但仍有24小時累積雨量達200毫米以上、或3小時累積雨量達100毫米以上之降雨現象，至午後將逐漸趨緩﹔市府呼籲市民仍須保持警戒，市府也將持續進行防災整備及復原工作，並隨時依照實際狀況進行決策調整，以維護市民生命財產安全。

教育局︰高中職以下返校及相關活動停止

高市教育局同時補充，本市高級中等以下學校學生，29日「返校及相關活動」停止、學生不必到校﹔但私幼、補習班或安親班仍正常上課。

稍早高市教育局即發布新聞稿通知，「因應8月28日各校停班停課後，全市各級學校亟待完成環境整理、復原，且目前氣象局仍維持高雄超大豪雨特報，為考量家長接送與學生安全，高雄市政府教育局宣布明天8月29日（三），本市高級中等以下學校學生返校及相關活動停止，不必到校。學校教師、行政人員仍照常進行準備工作與校園復原，以備8月30日（四）正式開學。」

市府提醒，市民可透過高雄市政府Line（https://goo.gl/aLuy5U ）及高雄款臉書（ https://goo.gl/hH8zf4 ），掌握市府發佈之最新訊息。