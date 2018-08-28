全台首創太陽能乘坐式播種機 省工又環保最快明年上市

農委會台東區農改場研發出全台首創太陽能播種機，讓種植台灣藜和小米的農民，可以快速完成播種。（圖由農委會提供）

2018-08-28 21:45

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會台東區農改場研發出全台首創太陽能乘坐式播種機，讓種植台灣藜和小米的農民可以快速方便地完成播種，速度比現行人工快了15倍，正規畫技轉，最快明年上市。

東部有許多農民種植高經濟價值的台灣藜與小米，因種籽顆粒很小，播種全靠人工以撒播或者條播方式播種。撒播很快播種完，但植株隨意長，後續栽培管理不便；條播速度極慢，一公頃要30小時才能播種完畢。

農委會台東農改場研究人員曾祥恩將太陽能與播種器整合，再經過改良讓機器輕巧，適合年長者與婦女使用，且低噪音、震動小，和傳統曳引機相比，每年可減少二氧化碳排放量1萬2714公斤。

曾祥恩表示，播種機搭配300W單晶矽太陽能板，保證使用年限20年都還能有80%的電力輸出，田間試驗結果，每個月靠太陽能就能完成19.62公頃的播種，且每公頃只要2小時就能完成，速度比人工條播快15倍。另外，播種機也附有電瓶，太陽能能源不足時，可以使用插座充電使用。

曾祥恩指出，目前正尋求廠商技轉廠商，希望最快能在明年推出，每台價格希望能在15萬元左右，不致造成農民太大負擔。