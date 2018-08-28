農損破6.8億 農委會：救助金9月前完成發放

這次雨災已造成豬隻死亡9417頭，損失金額3684萬元。（記者林宜樟翻攝）

2018-08-28 21:15

〔記者吳欣恬／台北報導〕8月23日受熱帶低氣壓影響，南部縣市降下超大豪雨，截至今天下午5點，農委會統計農損已達6億8583萬元，其中，漁產損失3億4441萬元，畜產損失1億9479萬元。農委會今天也和受災縣市召開協調會議，決議簡化漁業勘災流程、從寬認定區域性災損地區，且天然災害救助金將在9月底前全部完成發放。

農委會今天在台南畜產試驗所召開災害救助作業程序協調會議，會後決議將簡化漁業勘災流程，只要是已認定為整區淹水的區域，如於當季有放養紀錄者，不須進行個別魚塭勘災。且本次農損天然災害救助金，將於9月底前全部完成發放。

農委會強調，對於災損認定部分，經由地方鄉鎮區公所現地現勘採綜合性判斷，將從寬認定為區域性災損地區，以符實務現況，並加速救助金核撥程序。

各縣市受災情形以嘉義縣損失4億4568萬元居冠、其次台南市損失1億5020萬元、高雄市損失4148萬元、雲林縣損失3897萬元、屏東縣損失679萬元。

畜產部分，豬隻死亡9417頭，損失金額3684萬元，雞死亡156萬隻，損失金額1億2262萬元；漁產部分，虱目魚損失1億3960萬元、吳郭魚損失1億883萬元。

農產損失1億4069萬元（含養蜂損失112萬元），受損作物主要為落花生，損失金額2004萬元，其次為其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等）、食用番茄、番石榴及西瓜等。