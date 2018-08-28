夾娃娃機滿街跑 學者：顯示內需市場衰退

2018-08-28 20:56

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨批台北市長柯文哲三年多任內台北市經濟衰退，執政政績僅是讓台北市「到處都是夾娃娃機的店」；柯文哲今出席智慧城市論壇受訪時反問，經濟表現和娃娃機有什麼關係？質疑丁跟娃娃機店有仇嗎？不過，淡江大學產業經濟學系副教授莊孟翰指出，「娃娃機經濟」盛行背後代表現代房價高漲、年輕人薪資所得又低，買不起房、付不起高消費，只能進行低層次的消費有關，表示台北市的經濟市場已不佳、長期來看也不利城市經濟發展，建議市長應要更「接地氣」。

莊孟翰說明，台北市房價高、房價跟著漲，加上觀光客不來、經濟差，原本的小額成本的產業撐不下去，通常只有高資本的連鎖旗艦店可以持續經營，若房東不願降低租金、店面空置，現通常會短期以夾娃娃機店做為緩衝，顯示市場經濟衰退。

再從市場供需來看，夾娃娃機消費金額較低、消費民眾大多也為年輕族群。莊孟翰分析，房價高漲、年輕人薪資低買不起房，省吃儉用一部分只好花在低層次消費。

莊孟翰認為，夾娃娃機屬於「非常態」的經濟，只是一窩蜂短期的新興現象，長期來看無助於經濟循環。

台灣經濟研究院第六所所長吳孟道則分析，夾娃娃機為無人商店的經營模式，可能與現有產業無力承擔逐漸高漲的人力成本有關；此外，夾娃娃機的商業模式為「共享經濟」，多名經營者可共同分攤租金成本，新型的商業模式還在摸索期，還要時間觀察。

不過，吳孟道也提醒，夾娃娃機商店台主擺機台就可賺錢，可能降低民眾投入就業市場意願。