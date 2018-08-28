公車駕駛要求乘客補車資竟挨罰？ 網友群起怒譙

有公車駕駛離開座位要求下車乘客補車資，卻被台北市公運處罰款9000元。畫面中非當事車輛（資料照，記者簡惠茹攝）

2018-08-28 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕坐車付錢原本是天經地義，但台北市有名公車司機日前卻因要求下車未刷卡的乘客補刷卡，竟遭台北市公運處以擅離駕駛座追逐乘客開罰9千元，有民眾不滿將相關資訊PO網，引發大批網友撻伐，怒批公運處為何對恪盡職守的司機找碴？

《爆料公社》及《中華民國大眾運輸促進協會Enhancing Public Transportation Association》臉書今晚間陸續PO出一則某位林姓公車駕駛遭台北市公共運輸處開罰的文件，內容指林姓駕駛今年6月間駕駛222路公車，但在行經內湖湖光市場站時因發現有乘客未刷卡，故下車請乘客補刷卡，但事後因此遭公運處開罰9千元。

曝光的公文上，可見到客運公司主管在簽核中指稱，林姓駕駛平時載客認真、勤怠症常，事件主因也是為了替公司追回未刷卡之款項，並非無故離開座位，因此最終記錄由公司支付罰鍰。

不過針對這起事件，網友仍然一片罵聲，紛紛質疑公運處的做法，怒批「政府是在鼓勵乘客逃票？！」、「逃票過了沒被抓到賠錢的是司機，抓到逃票罰的還是司機……公運處卡陰嗎？！」、「會逃票就是不想付錢，不叫他付錢難道還要磕頭拜託他施捨給票錢嗎？？」、「高官永遠不會體會基層辛苦」，也有網友認為「這樣以後沒有人肯駕駛公車了」、「駕駛員沒有犯錯」。