保育廊道護石虎 高公局中區養護分局獲金路獎

2018-08-28 20:36

〔記者鄭瑋奇、實習記者李宜陽／台北報導〕交通部高速公路局中區養護工程分局，在苗栗通霄1號路段設置國內首座動物保育廊道，讓石虎等野生動物通行，將原本破碎的生態棲地縫合，獲得第19屆金路獎養護類國道組優勝。

高公局中分局副分局長賴俊榮表示，苗栗通霄路段開發較少，是許多原生物種出現的熱區，在保育廊道還未建設前，就有拍攝到石虎在跨越橋附近，徘徊不前又往回走的影像；更曾發生跨越遭路殺情況，因此在102年2月設置保育廊道，重新縫合國道開通後被破壞的生態棲息地。

保育廊道所使用的植栽、土石都是天然的素材，以營造與附近生態類似的環境讓動物通行；廊道橋頭處還有設置水塔，以自動滴灌方式進行定期養護，附近也有設置集水站，並種植生態性植栽，讓天上飛的鳥類也可在這覓食，使得生物鏈更加完整。

賴俊榮表示，從廊道設置以來，一共透過紅外線攝影機，拍攝到15次石虎影像；並記錄到白鼻心、鼬獾、台灣野兔等21種動物，使用廊道次數約656次。

除設生物廊道降低路殺外，國道3號雲林林內段，每年清明節前後的紫斑蝶遷徙期，都會有大量紫斑蝶飛越國道。為降低車流對紫斑蝶危害，減少紫斑蝶因車輛氣流捲入輪下，或撞上擋風玻璃死亡情況，高公局也於該路段，設置高4公尺、長達1100公尺的紫斑蝶防護網，若蝶量達每分鐘250隻以上，就會配合封閉外側車道，實施「國道讓蝶道」措施。