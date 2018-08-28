與中央就業中心專業分工 南市駁新北批評：職訓就服成效卓著

南市勞工局長王鑫基表示，為協助市民就業服務，專責成立「職訓就服中心」二級機關，成效卓著。（資料照，記者王涵平攝）

2018-08-28 21:44

［記者王涵平／台南報導］針對新北市政府批評南市尚未接辦中央就業中心一事，南市勞工局長王鑫基表示，為協助市民就業服務，已專責成立「職訓就服中心」二級機關，而中央與地方針對相關業務的事權統一，專業分工，非新北市所稱不願加入委辦就業中心。

勞工局指出，南市職訓就服中心辦理就業服務與職業訓練業務，每年舉辦多場徵才活動，協助市民就業，除就業博覽會累計吸引近16萬人次求職者參加，初步媒合率達5成以上，同時為協助身心障礙者就業，已建置身心障礙人力銀行資料庫，透過職業重建、職務再設計等多元服務，讓企業進用身障者人數逐年成長，而南市身心障礙足額進用機關數進用比例更高於全國，為六都第二、僅次於高雄市，南市平均失業率逐年下降至今為3.8%，勞動參與率更達到61.4%，為六都最高。

針對中央勞動部就業中心委由地方政府辦理一案，王鑫基指出，南市已多次召開研商會議，基於就業保險開辦以來，南市失業給付及相關就業促進津貼即由中央就業中心受理申辦，為不影響民眾、事業單位混淆，由中央勞動部所設置就業中心辦理失業給付行政程序，地方政府則針對轄區產業發展推動相關在地性就業服務，由專業就服人員提供求職、求才、諮詢、資遣後協助、職訓等就業措施，中央與地方是合作夥伴關係，共同建構綿密的就業服務網絡，創造就業服務最大效益。