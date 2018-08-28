峨眉十二寮「最美廢墟教堂」重建 丁松青將參與修復

網路世界掀起在老屋、廢墟自拍的美學風潮，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中、多處坍塌毀損的十二寮天主堂，意外變成熱門的打卡地點。（記者廖雪茹攝）

2018-08-28 20:00

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣被網友封為「全台最美的廢墟教堂」的峨眉鄉十二寮天主堂，閒置多年後，終於找到新主人為她揭開神秘面紗，並準備按原貌修復建物，還邀請彩色鑲崁玻璃藝術家丁松青神父參與修復，希望讓「天使教堂」重現風采！

近年網路世界掀起在老屋、廢墟自拍的美學風潮，讓這座隱身在峨眉湖畔樹叢雜草中、多處坍塌毀損的十二寮天主堂，意外變成熱門的打卡地點；西班牙式的地中海建築風格，十字架聳立於紅瓦屋頂，長長廊道、圓拱門窗，她神秘的身世背景一直是個謎！

十二寮天主堂的新主人，本身是虔誠教友，已悄悄地為她探訪身世，並恢復了夢幻的歷史名稱「花之谷-天使教堂」。

根據新團隊的調查，十二寮天主堂興建於1963年間，是早期新竹教區所屬的教堂之一，由美國瑪利諾外方傳教會的馬覺民神父（Rev. James A. McCormick）負責管理。馬神父透過苗栗老縣長林為恭的交誼，由林前縣長的外祖母黃老夫人（十二寮人士）提供土地無償捐建教堂，以便推廣美援工作和福傳事工，直到馬神父調任大湖，才由其他神父接管教堂。

由於教堂與周邊土地幾度易主，需分別徵詢意見和協調等諸多因素，久而久之讓教堂成了廢墟。今年經積極奔走，新主人在各方的協助與天主的祝福下，成功地取得所有權，近日已封閉教堂準備展開修復，未來將結合地方產業，融入當地居民的生活。

五峰鄉清泉天主堂神父丁松青與創作夥伴-達悟族藝術工作者施英輝，日前應邀探勘十二寮天主堂的窗戶，規劃與安排彩繪玻璃事宜。新團隊保存了教堂僅存的一尊聖母像，期待能還原教堂本體建築；重建期間，請訪客勿隨意進入施工範圍，以維護安全。

十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使教堂」。（記者廖雪茹攝）

十二寮天主堂擁有西班牙式的地中海建築風格，長長廊道、圓拱門窗，過去曾稱作「天使教堂」。（記者廖雪茹攝）

峨眉鄉十二寮天主堂新主人團隊邀請彩色鑲崁玻璃藝術家丁松青神父參與修復，希望讓「天使教堂」重現風采！（記者廖雪茹攝）