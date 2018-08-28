揪感心！民間捐贈消防救災救護車輛 朱立倫表揚

2018-08-28 21:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行「新北市民捐贈救災救護車輛」表揚儀式，共有4組善心人士捐贈，市長朱立倫接見捐贈者並頒發感謝狀，他感謝社會各界愛心奉獻公益，協助消防人員充實設備，提升救災效能。

第1組為蔡適陽及王淑寬夫婦，過去15年來，夫妻倆陸續捐贈4輛救護車、1輛災情勘查車及1部消防水箱車，總價值超過1300萬元，當初是為了完成祖父蔡錦波遺願，感謝新莊舊居遭回祿之災時，有賴消防人員即時將人員救出，盡力搶救使災損降至最低，此次捐贈災情勘查車1輛供救災使用。

第2位是黃鄭賢（鹿鳳）女士捐贈搜救犬運輸車1輛及運輸籠6組，她經常在新聞報導看見新北市消防局支援台南及花蓮震災搜救工作，危險且辛勞，其中搜救犬屢屢在現場成功標記數位罹難者位置，深感欽佩，進而得知搜救犬運輸車輛及器材需求，希望提供良好設備，強化救災效率。

第3組捐贈者為李進良及林惠娟夫婦，兩人事親至孝，為完成父母關懷社會的遺願，考量蘆洲區人口密度高，救護車派遣件數每年逼近8千件，救護能量需求急迫，因此捐贈蘆洲分隊1輛救護車。

第4組為江家五姊妹林江雙雪、劉江雙雲、江秀梅、江秀蘭及江筱筱合資捐贈土城消防分隊1輛救護車，姐妹們感念親屬長年身體不適，常求助消防局派遣救護車協助送醫治療，因此化小愛為大愛，奉獻一己之力。