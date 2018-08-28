新北老屋免費耐震評估 替民眾省荷包

新北市推出房屋健檢及耐震評估「一條龍」服務，符合資格者提出申請，市府就會派技師免費到府鑑定，替民眾省荷包。（工務局提供）

2018-08-28 20:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市屋齡超過30年的房屋約67萬戶，但老舊不代表危險，建物須經過評估才能確定是否安全無虞，不過動輒數萬元的鑑定費用，對民眾是沉重負擔，新北市推出房屋健檢及耐震評估「一條龍」服務，符合資格者提出申請，市府就會派技師免費到府鑑定，替民眾省荷包。

工務局長朱惕之表示，配合中央頒布都市危險及老舊建築物加速重建條例，市府訂定「新北市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用補助辦法」，今天市政會議通過後，將函報行政院核備，並送市議會備查，最快9月上路。

工務局使用管理科長李冠德表示，民眾自行尋找民間單位實施建築物耐震初評，市場行情約1萬2000元至2萬多元，新北市今年獲中央補助2160萬元，可辦理1000棟建築物耐震初評。

李冠德說明，市府與專業機構合作，原則上88年12月31日前取得使用執照，或民眾自認建物有安全疑慮經市府確認屬實者，只要獲得2分之1以上所有權人同意，或成立管委會組織經區分所有權人會議決議，即可向工務局申請，市府將派技師到府，免費進行建築物耐震初評。