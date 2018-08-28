花大錢治水無效？水利署：降雨量可比日本關西水災

據水利署統計，此次大雨一度有1238處曾經淹水，截至28日中午，仍有2處需要抽水機排水。（資料照，記者林宜樟攝）

2018-08-28 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕823水災重創南台灣，至今仍有許多治水不利的質疑。水利署對此冤枉表示，過去治水有一定功效，但面對極端氣候的強降雨，水利署認為未來要多管齊下，從國土規劃、都市計畫著手。

綜合媒體報導，據水利署統計，此次大雨一度有1238處淹水，截至28日中午，仍有2處需要抽水機排水。對於嘉義東石、布袋及義竹等8處地區淹水原因，水利署表示，主因是降雨量太大以及地勢低窪，又碰上農曆大潮，才導致積水難以排出。

行政院長賴清德昨晚巡視東石鄉掌潭村時允諾全力救災，目前該區域已有30多台抽水機全力抽水中。

淹水地區大多是過去地層下陷區域

水利署表示，民眾希望「不淹水」，但水利工程有限度，能做到的是「淹水而不受災」，此次降雨量與日本關西大淹水相同，但台灣淹水面積較集中。分析此次淹水地區，大多都是過去地層下陷的區域。

水利署強調，未來治水方式，如要強化都市排水系統，除了工程期間會影響民眾交通外，工程費用也要看政府能否負擔。另外，開發案達一定規模以上，開發單位應設置適當的滯蓄洪設施，削減因開發減少入滲量造成增加之地表逕流量，減少下游水道負擔，承擔應負之防洪責任。