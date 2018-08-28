國際慢城農食藝術節9月9日登場 展廚藝拚獎金

苗栗縣長徐耀昌（左）化身大廚，與紅瓦厝創意美食主廚李中瑜（右），料理新版客家小炒，令人食指大動。（記者張勳騰攝）

2018-08-28 23:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府將於9月9日至23日在三義鄉舉辦「國際慢城農食藝術節-百大客家農食上菜秀」系列活動，有農食創意料理競賽、慢城「童樂繪」、慢城農食展、慢城市集及音樂饗宴等活動，料理競賽將廣邀烹飪高手展廚藝、拚獎金，並邀請遊客到三義體驗慢活、慢食、慢遊的樂趣。

苗縣府文化觀光局今天在縣府大廳召開記者會為活動宣傳，縣長徐耀昌並化身大廚，與紅瓦厝創意美食主廚李中瑜一起上演上菜秀，料理新版客家小炒，風味不錯。

文觀局長林彥甫指出，國際慢城農食藝術節將於9月9日上午10點在勝興車站舉行開幕式，並將舉辦慢城「同樂繪」繪圖比賽；9日至22日期間每週末皆有DIY活動供小朋友們現場報名體驗，在三義雕刻協會場館將舉辦農食藝術展，展示傳統農業用品及古早器具等

9日當天在三義木雕博物館前廣場將舉辦農食創意料理競賽，參賽者需以苗栗雙慢城為題材，並使用南庄或三義鄉所栽種或飼養的在地材料創新製作料理，比賽將頒13個獎項，冠軍得主獎金2萬元，即日起至9月7日報告。相關訊息可上（http://bit.ly/2nThWyz）