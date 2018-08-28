「二林鬥魂」繼續燃燒 「台灣洛基」訓練館拳力以赴新建

二林鎮誕生無數拳擊手。（記者顏宏駿攝）

2018-08-28 19:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮號稱「台灣拳擊的故鄉」，誕生過無數台灣拳手，二林高中、二林工商都是台灣拳手的搖籃，可是選手至今的訓練都非常克難，地方不斷爭取設立「拳擊館」，體育署終於點頭答應撥款，全台首座拳擊館將落腳二林高中，校方今天舉辦說明會，地方父老擠爆現場。

二林的拳擊子弟兵在國內拳壇的表現可用「所向披靡」來形容，今年全中運就拿下6金8銀6銅的佳績，年年蟬聯全國獎牌霸主，選手們在國際賽也都有優異表現，不少人入選國手，或保送優秀的國立大學。

二林子弟兵在拳壇發光發熱，不是憑空而起，「台灣拳擊之父─洪欽懋（1918～1977）」就誕生在這裡。洪欽懋出身二林望族，早年赴日求學，加入東京專修大學拳擊隊，期間獲日本拳擊運動開山祖師佐藤東洋先生的指導，洪欽懋橫掃日本拳壇，但太平洋戰爭結束，洪欽懋就返回老家二林，開啟他台灣拳擊扎根的工作，他生前教出無數拳擊菁英，在全台開枝散葉，「台灣拳擊之父」當之無愧。

洪欽懋的子弟兵都是二林人，造就二林鎮在台灣拳壇輝煌的歷史，而這種「二林鬥魂」至今仍的在持續中。

二林高中校長劉燕饒說，目前二林鎮從國中到高中、高職的拳擊手約有百名，但練習場地非常克難，以二林高中為例，選手經常在樹下做重訓，拳擊台僅設於活動中心一隅。地方早有設立「拳擊館」之議，但礙於經費一直難以如願，經縣長魏明谷、立委洪宗熠、陳素月及諸多民代的爭取，總算讓中央點頭答應，斥資6000萬元的拳擊館，將由中央和縣府共同平均分擔。新館佔地百坪，共有兩層，雖無看台，但訓練設施均為拳手量身打造。