９月國際失智症月 爺奶唱歌減緩失智

彩憶爺奶樂團中失智症奶奶獻唱多首老歌。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-28 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕9月是國際失智症月，國內失智人口占老人約1成，80歲以上占2成，中華民國失智者照顧協會今天宣傳在9月2日在豐樂公園舉辦失智症好聲音大賽暨健走園遊會，也由失智爺奶組成彩憶爺奶樂團演唱，分享減緩失智和改善生活品質經驗。

彩憶爺奶樂團今天在會中高歌「月亮代我的心」及「綠島小夜曲」主唱貴富奶奶剛來到C級巷弄站時，一天吃10幾顆藥且表情與情緒遲滯，經過照服員、職能治療師及社工師的陪伴評估，建議家屬改至神經內科就診及調整藥物後，服藥變少，變得精神抖擻，每天一早到巷弄站上課，她說，早上練唱是她最快樂的時光。

協會監事張正宗分享4年前祖母罹患失智症的過程，一開始以為只是失去老伴的傷心，及擔心父親的健康，出現少話、頻尿、聽力不佳等症狀，3年後症狀變嚴重，半夜常常吵著要回家，確診罹患中度失智症，他常想起祖母常說「孫ㄟ，你有空要多來看阿嬤，我怕會把你們都忘掉了！」提醒愛要及時，關懷失智症者。

衛生局代理局長陳南松表示，台灣65歲以上老人將近327萬人，每12人有1人失智，80歲以上的老人則是5人就1個，長照2.0創新設立的失智共照中心，協助疑似失智個案就醫確診及個案管理，陪伴照顧者在失智不同階段，獲得生活照顧與醫療照護的諮詢、服務、協調、轉介與追蹤，以及失智急診的協助。

  • 中華民國失智者照顧協會將於九月二日舉辦失智症好聲音大賽暨健走園遊會。（記者蔡淑媛攝）

    中華民國失智者照顧協會將於九月二日舉辦失智症好聲音大賽暨健走園遊會。（記者蔡淑媛攝）

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