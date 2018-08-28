９月國際失智症月 爺奶唱歌減緩失智

彩憶爺奶樂團中失智症奶奶獻唱多首老歌。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-28 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕9月是國際失智症月，國內失智人口占老人約1成，80歲以上占2成，中華民國失智者照顧協會今天宣傳在9月2日在豐樂公園舉辦失智症好聲音大賽暨健走園遊會，也由失智爺奶組成彩憶爺奶樂團演唱，分享減緩失智和改善生活品質經驗。

彩憶爺奶樂團今天在會中高歌「月亮代我的心」及「綠島小夜曲」主唱貴富奶奶剛來到C級巷弄站時，一天吃10幾顆藥且表情與情緒遲滯，經過照服員、職能治療師及社工師的陪伴評估，建議家屬改至神經內科就診及調整藥物後，服藥變少，變得精神抖擻，每天一早到巷弄站上課，她說，早上練唱是她最快樂的時光。

協會監事張正宗分享4年前祖母罹患失智症的過程，一開始以為只是失去老伴的傷心，及擔心父親的健康，出現少話、頻尿、聽力不佳等症狀，3年後症狀變嚴重，半夜常常吵著要回家，確診罹患中度失智症，他常想起祖母常說「孫ㄟ，你有空要多來看阿嬤，我怕會把你們都忘掉了！」提醒愛要及時，關懷失智症者。

衛生局代理局長陳南松表示，台灣65歲以上老人將近327萬人，每12人有1人失智，80歲以上的老人則是5人就1個，長照2.0創新設立的失智共照中心，協助疑似失智個案就醫確診及個案管理，陪伴照顧者在失智不同階段，獲得生活照顧與醫療照護的諮詢、服務、協調、轉介與追蹤，以及失智急診的協助。