輕軌「神隱少女列車」再現 積水不高「只濺水花」…

高雄輕軌「神隱少女」列車原地今天積水不高，列車行輕僅濺起水花。（記者黃旭磊攝）

2018-08-28 18:40

〔記者黃旭磊／高雄報導〕輕軌夢時代站周遭上週23日淹水，網友拍下「神隱少女」列車水上行駛還原照，高雄市區今天再度降下超大豪雨，原地列車駛過僅濺起水花，高捷說，積水未達停駛標準。

輕軌夢時代站路面今天（28日）一度積水，所幸降雨間歇，排水孔不斷地排水，高雄市消防局前鎮及成功分隊、市警局成功、復興路派出所均未發現淹水災情，輕軌正常行駛。

「神隱少女」列車照疑似由夢時代購物中心等高處拍下，畫面中，輕軌破水前進，畫出一道車線，被形容為「神還原」，原地今天積水只到腳踝，列車經過僅濺起水花，少了破水行駛壯觀美感！

高捷公司公共事務處長王柏雁說，上週以來，豪大雨並未讓輕軌停駛，而列車偵測軌道面積水，積水高度超過7.5公分回報行控中心停駛，估計「神隱少女」照片積水高度約5公分，軌道高於周圍道路，才出現列車破水行駛的畫面。

王柏雁強調，輕軌軌道面本來就高於周邊道路，不致受積水回流影響，至今未出現大雨停駛紀錄，行車安全無虞。

上週23日，網友拍下輕軌「神隱少女」水上行駛神還原照。（攝自臉書高雄好過日粉專）