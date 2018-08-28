胖卡餐車改裝放寬 最快年底可「切除C柱」

交通部說，經國內檢測機構計算車輛結構，認為切除C柱對駕駛室安全幾乎無影響，因此，將放寬讓胖卡可切除C柱，預計年底就可上路。圖為胖卡餐車示意圖。（資料照）

2018-08-28 18:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕俗稱胖卡的行動餐車（小貨車），許多車主為了後方作業方便，除了使用上掀式車側鈑件，還會將後側C柱切除，以利餐車作業。交通部說，經國內檢測機構計算車輛結構，認為切除C柱對駕駛室安全幾乎無影響，因此，將放寬讓胖卡可切除C柱，但須向交通部認可檢測機構申請檢測車身結構強度才行。交通部目前正進行法規修正作業，預計年底就可上路。

交通部之前已放寬胖卡頭燈改裝，但許多上掀式車門的胖卡為了擴大餐車後方作業空間，自行切除C柱。交通部說，胖卡後方主要是作業區域，並不會拿來載人，所以將在有安全配套下放寬規定，但仍要求底盤、駕駛室空間樑柱結構及車頂結構樑不得變更；載貨空間要切除樑柱結構，須由改裝者向交通部認可檢測機構，提出車身結構強度檢測申請，並檢附未影響車輛駕駛室結構強度證明文件，也就是不會影響駕駛室人員安全，才算是合法改裝。

預拌混凝土車 長高尺度也放寬

另外，台北市陽明山仰德大道，去年發生混凝土泵浦車衝撞停等紅燈車輛，造成4死9傷事故後，交通部委託財團法人車輛安全審驗中心、運輸研究所蒐集國外車輛型式、法規制度發現，歐盟及先進國家的大貨車尺度，會考量其國內建築工程發展所需，因此，交通部將調和國際規定修正法規，將大貨車全長由11公尺修正為12公尺；重量由30噸放寬為32噸；同時修正大貨車具有混凝土輸送設備，專供混凝土壓送作業的特種大貨車全高尺度，由現行不超過3.8公尺，改為不超過4公尺。

交通部說，國內混凝土泵浦車主要都是從國外引進，但礙於現行法規，業者無法引進較新型車輛；今年底前放寬車輛長度、高度後，可提升車輛載重量，有利業者引進新型式車輛。