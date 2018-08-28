香港快運10/27起停飛香港-花蓮 訂票旅客可獲全額退款

2018-08-28 18:32

〔記者陳宜加／台北報導〕目前花蓮唯一一條國際航線、由香港快運航空營運的花蓮─香港航線，即將停飛。香港快運今天公告，10月27日起來往花蓮與香港的航班服務將暫停。今年初受花蓮強震影響，香港旅客銳減，載客率降至6成不到，但觀察近月該航線載客率已逐漸回穩，香港快運台灣辦事處低調表示，停飛原因須由香港總公司說明。

香港快運營運香港─花蓮航線，為花蓮機場目前唯一一條國際定期航線，今年原先仍為每天1班往返，但今年2月花蓮強震後，當月載客率降至僅52.8％，遠不及去年同期88.3％；業者自7月1日起減為每週4班，載客狀況逐漸回穩。

根據民航局統計，香港快運3月載客率仍僅有6成、載客數為6824人，但至6月載客率已成長至88.8％、載客數達9674人，有明顯回溫。但香港快運今天仍於官網正式公告，自今年10月27日起，來往花蓮與香港的航班服務將暫停。

香港快運指出，航班服務將暫停以完善分配企業資源，達致更佳的營運效益，而所有於10月26日或之前出發的花蓮─香港航班服務，則不受影響。受影響旅客可以選擇3項安排，包括改乘於10月26日前出發航班，毋須支付機票差額。

旅客亦可更改航點，選擇搭乘香港快運其他航線，但須於明年4月30日或之前出發，旅客須支付相關票價差額，但若選擇於非特定旅遊高峰期，由台中出發前往香港，方可獲豁免差額，預訂須視機位供應情況而定；或選擇全額退款。

香港快運台灣辦事處表示，航線營運決策由香港總公司決定，停飛原因須由總公司說明。業者表示，將以電子郵件與簡訊通知旅客，旅客須於接獲通知當天起2週內回覆決定，亦可通過香港快運官方臉書專頁查詢或致電客服中心。