愛滋預防性投藥計畫 開放1000名額自費1萬

2018-08-28 18:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署宣布，預計今年9月中旬至明年12月31日，全台31家醫療院所執行「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」，提供愛滋感染者伴侶及30歲（含）以下有高風險行為者，共計1000名預防性投藥整合型服務，每人一年自付1萬元，即可預防感染愛滋。

疾管署指出，PrEP是國際上降低愛滋疫情的輔助工具，民眾在可能與愛滋病毒感染者有體液接觸前，給予藥物預防被感染可能，只要依照醫師的指示服用抗病毒藥物，讓體內有足夠的藥物濃度，預防效果可以高達90%以上，但並非百分之百，因此仍須使用保險套。

疾管署強調，計畫中的整合型服務包含藥物、安全性行為、愛滋防治衛教、諮詢、性病篩檢、藥癮、精神情況評估，並適時給予戒治或轉介服務等，符合條件的民眾加入計畫後，一年自付1萬元，相當於每月花費不到1000元，就可有效預防感染愛滋，是對一項對自我健康值得的投資。

對於有些民眾可能擔心長期用藥會有副作用，台灣愛滋病學會理事長林錫勳說明，PrEP可能會有一些副作用，包括頭暈、噁心及腸胃不適等，大部分相當輕微，僅少數可能發生骨質流失或腎臟功能異常，但停藥後就會恢復，因此需要依醫師指示定期回診檢查。此外，PrEP不用服用一輩子，當可能感染愛滋的行為風險因素消失，就不必再服藥。

疾管署也再次呼籲，預防愛滋最重要的是做好全面防護措施，像是全程正確使用保險套及水性潤滑液、不共用針具、稀釋液，不使用毒品、定期愛滋篩檢等，以降低感染風險。