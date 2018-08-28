直飛航班10/27起停飛 花縣府前往香港協調

今（28日）香港快運官網證實10月27日起花蓮香港航班停飛，花蓮縣政府觀光處長彭偉族目前人正在香港與航空公司高層洽談，盼能有所轉機能夠繼續續約。 （記者王峻祺攝）

2018-08-28 18:02

［記者王峻祺／花蓮報導］由香港快運航空HKexpress負責的花蓮─香港包機直航，自2016年12月6日風光首航後，平均載客率約7成，因0206地震期間震掉花蓮觀光客源，旅客曾出現一班次僅有20人慘況，今（28日）香港快運官網公告10月27日起航班停飛，震驚東部民眾，花蓮縣政府觀光處長彭偉族目前人正在香港與航空公司高層洽談，盼能有所轉機能夠繼續續約。

前年12月花蓮香港直飛首航，讓東部民眾省去到桃園機場搭機的車程往返時間，從初期每週2班次往返，隔年增加至每週4班次，又再增開到每天有班次，搭乘率平均約7成。

不料，0206花蓮強震後，每班次曾出現過只有20人慘況，香港快運自7月1日起，將每日1班減至每週4班，今（28日）更直接在官網發布緊急航班重要資訊，表示「由2018年10月27日起，來往花蓮與香港的航班服務將會暫停，以完善分配企業資源達致更佳的營運效益，而所有於2018年10月26日或之前出發的花蓮-香港的航班服務則不受影響。」

記者致電花蓮縣政府觀光處長彭偉族，他表示人正在香港與香港快運公司高層開會，目前仍在積極洽談中，航空公司還在觀望，會盡全力爭取續約。

彭偉族說，香港快運航空往返花蓮、香港航班2月份載客率低迷，較去年同期銳減35％，但在3月後搭乘率一直持續攀升，3月平均載客率是60%、4月70%、5、6兩個月都超過8成，7月更達到9成3的搭乘率。