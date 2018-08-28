「鄧丟尾椎」別輕忽！中年婦未治療 數年後薦髂關節疼痛

郭綜合醫院中醫主治醫師顏士展提醒民眾摔撞到尾椎後千萬不要輕忽！（記者王俊忠攝）

2018-08-28 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕「鄧丟尾椎」別輕忽！

1名40歲婦人幾年前從樓梯摔下、尾椎撞擊地面，她輕忽未及時治療，近年來，婦人覺得骨盆腔的薦髂關節有疼痛感，易感頭暈、體力變差，她到郭綜合醫院求診，雖未發現骨折，但中醫師給予特定穴位針灸3週後，改善頭暈、體力差等問題。

這名婦人經郭綜合醫院中醫主治醫師顏士展診斷後，脈診發現下半身脈弱偏澀，即有氣血不流利狀況，是一種創傷後產生的慢性疼痛。婦人摔傷後經X光拍攝檢查確認沒有骨折後就不以為意，沒有進一步治療，反倒在幾年後出現骨盆腔後方連接薦骨與髂骨的薦髂關節疼痛。

中醫師顏士展表示，薦髂關節受傷位置常影響中醫所說的督脈巡行，造成頭暈現象，他以針灸為婦人針刺主管膀胱經的八髎穴及督脈的長強穴3個禮拜後，婦人體力明顯改善、不再頭暈，薦髂關節疼痛也減輕許多。

顏醫師說，一般撞到尾椎後，若診斷沒有骨折，但薦髂關節有疼痛感，這可能是此關節有小錯位或局部緊繃引起疼痛，治療上必須補強關節結構的穩定，運動訓練很重要，可多做下半身與核心肌群的訓練，如走路（1次至少走3、40分鐘）、慢跑、練太極拳，及簡單瑜伽伸展薦髂關節相關肌群及韌帶，且要在醫師指導下操作，避免得到反效果、加重傷勢。