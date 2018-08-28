高雄水患 陳其邁慰問仁武受災戶

2018-08-28 17:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕西南氣流挾帶豪雨影響高雄，高雄各區陸續傳出積、淹水災情，民進黨高雄市長參選人陳其邁今天前往仁武區，逐戶慰問受災戶。

陳其邁緊接著又趕往曹公圳，瞭解淹水原因，關心當地災損的狀況。他表示，雨勢直到今天下午都未曾停歇，令人憂心。

陳其邁並協調國防部、環保局，協助災民清理家園。他說，仁武有八卦里、北屋、獅龍溪等3座滯洪池，總滯洪量約24萬頓，但由於曹公圳仁武段溢流，造成灣內里、仁和里淹水情形，以致當地住戶家俱、機汽車泡水等財產損失。

陳其邁表示，未來應採取「全流域治水」的整治與管理觀念，他將積極向中央爭取經費，對曹公圳中上游進行分洪、滯洪，並改善排水效能，讓居民免於淹水之苦。

對於災損救助，陳其邁認為應參考過去經驗，酌予補助泡水機汽車，並適度檢討淹水超過50公分才給補助的門檻。

他特別提醒市民，若有淹水導致財務損失，記得要先拍照，留存相關的財損證明，再向住屋所在地的區公所，申請市府補助每戶1萬5千元與行政院每戶2萬元的淹水救助金。

陳其邁強調，氣象局稍早已將高屏地區的大豪雨特報，升級到超大豪雨特報，接下來24小時累積雨量可能達500毫米以上，住在低窪地區的民眾，務必注意安全。