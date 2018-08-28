南化水庫自然溢流 網友直呼壯觀

民眾拍下南化水庫U型溢洪道自然溢流的狀況。（圖擷取自爆料公社）

2018-08-28 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕連日大雨侵襲南台灣，台南市南化水庫日前進行洩洪，壯觀的景象被民眾拍下上傳到網路上，引發熱議，然而有網友認為，都是水庫放水才會導致許多地窪地區淹水，因此又有民眾錄下水庫洩洪過程的影片，解釋水庫的運作。

這位民眾拍下南化水庫的U型溢洪道，並上傳到爆料公社寫道，「很多人認為是水庫放水，才會導致河川漲潮很多低窪地區淹水」其實不然，「這是水庫滿水自然溢流現象，而不是水庫放水」，他解釋，因為很多人一輩子都沒看過水庫裡的情況，因此拍下這一小段的影片，希望能讓大家更了解水庫。

不少網友目睹壯觀的溢流現象，紛紛留言「好壯觀」、「長知識了謝謝分享」、「水庫也是有溢流口的」、「水庫滿了本來就要紓解」、「電視都有報導是調節性洩洪」。

水利署持續發布水庫洩洪警戒，南化水庫目前有效蓄水量達到9651.02萬立方公尺，蓄水率100%，屬於自然溢流狀態，另外苗栗縣鯉魚潭水庫，台中市鯉魚潭水庫，南投縣集集攔河堰、彰化縣集集攔河堰、雲林縣集集攔河堰，嘉義縣曾文水庫，台南市白河水庫、烏山頭水庫、曾文水庫、鏡面水庫、德元埤、鹽水埤、虎頭埤及屏東縣牡丹水庫，均有調節性放水或自然溢流措施，提醒下游民眾注意安全。

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