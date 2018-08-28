醫病》20歲正妹脖子長腫塊 竟是淋巴癌2期

台中一名女大生脖子出現腫塊，就醫檢查發現是「何杰金氏淋巴瘤」。示意圖非文中本人。（記者陳建志攝）

2018-08-28 17:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名20歲林姓女大生，年初發現體重變輕，一度以為瘦身成功暗自竊喜，沒多久發現脖子出現腫塊，且越來越大，嚇得趕緊就醫檢查，切片發現為「何杰金氏淋巴瘤」，確診為淋巴癌2期，一時無法接受放聲大哭，所幸及早發現接受化療後，病情順利控制恢復正常生活。

亞大醫院癌症中心副院長黃文豊今天表示，這名患者年中發現左頸有1個腫塊，先到診所治療沒改善，直覺不對勁到院求診，經檢查確診是「何杰金氏淋巴瘤」，經安排化學治療，療程中雖有輕微噁心、嘔吐副作用，但配合藥物治療後恢復良好，病情已明顯改善獲控制，目前持續追蹤治療，生活也恢復正常。

黃文豊表示，惡性淋巴瘤俗稱「淋巴癌」，又可分為「何杰金氏淋巴瘤」與「非何杰金氏淋巴瘤」兩大類，台灣罹患「何杰金氏淋巴瘤」比例較低，約僅1到2成，好發的年齡為15至25歲，以及大於55歲兩個族群，至於「淋巴癌」的成因不明，研究推斷和體質、化學物質、病毒感染有關，免疫功能缺損更可能是發病重要因素。

黃文豊表示，淋巴癌因具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，所以又被稱為「沈默的癌症」，患者早期症狀不明顯，既不會痛也不會紅腫，較後期則可能會出現發燒、體重減輕、盜汗、貧血以及器官被侵犯等症狀。

黃文豊強調，「何杰金氏淋巴瘤」的預後很好，臨床上第1或2期的患者，治癒率可高達80％～90％，若是第3或4期，10年存活率仍可達到50％～60％，只要早期發現，多數患者在接受放療或化療後都能痊癒，「絕非無法治癒的絕症」。

黃文豊也提醒，民眾在接受化療後盡量避免生食及食用未經削皮的水果、加工食品或隔夜食物等，只要配合醫師及早接受個人化治療，就有機會控制病情。