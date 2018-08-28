好市多台中2店 確定落腳北屯區

好市多台中店業績是全台最高。（記者張菁雅攝）

2018-08-28 16:59

〔記者張菁雅／台中報導〕好市多台中第2家分店確定落腳北屯區！台中市政府地政局今日辦理區段徵收配餘地招標設定地上權開標作業，緊鄰捷運綠線G0站的北屯區溝背段58地號土地，面積約6095坪，由好市多得標，地上權存續期間50年。市府透露，好市多預計投資35億元，初步規劃興建地下1層及地上3層的賣場。

好市多2007年11月在台中市南屯區開設中部第一家分店，吸引周邊縣市民眾前來消費，業績亮麗，成為全台業績最好的分店，近年來不斷傳出好市多將開設台中2店。

地政局昨天招標北屯區溝背段58地號土地，該處為特定商業區土地，緊鄰捷運綠線G0站，建蔽率55%，容積率350%，面積約6095坪，地上權存續期間50年，權利金底價約8.45億元，由好市多以9.75億餘元得標。

好市多台中2店將成為台灣第14家分店，市府透露，好市多預計投資35億元，初步規劃興建地下1層及地上3層的賣場，總樓地板面積約1萬3000坪，其中賣場面積達4000餘坪，預計今年底動工。

地政局指出，近年來北屯區人口成長快速，目前為台中市人口數首冠的行政區，未來好市多進駐北屯區後，將有助於提升生活機能，帶動周邊地區發展；加上台74號快速道路全線通車後，可串連南北快速連結至國道系統，大幅提升運輸機能，無論至七期重劃區、新市政中心、高鐵台中車站、中部科學園區，僅需約20分鐘即可抵達，發展前景可期。