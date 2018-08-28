中央視訊報災情 屏縣府爭取加快防淹整治

2018-08-28 16:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕熱帶性低氣壓持續橫掃南台灣，屏東縣長潘孟安今天（28日）中午與行政院長賴清德視訊報告，屏東縣境內雖一度因豪大雨造成多處路段積水及道路封閉，但在雨勢減緩後陸續恢復通行，潘孟安並向賴清德院長爭取加快農漁損救助速報作業、建構水庫洩洪機制及支持後續易淹水區整治工程，縣府也將在氣候回穩後全面消毒防疫，儘速恢復民眾生活秩序。

潘孟安表示，縣府早在22日下午已完成沿海低窪地區抽水站及126台移動式抽水機佈建及運作，並請求中央支援38台移動式抽水機加強防汛及整備工作；截至目前為止，屏東縣的電力、電信、自來水民生維生系統均正常；全縣包括三地門、來義、獅子及新園鄉共撤離168人，已平安安置或依親，獅子鄉活動中心與新園鄉公所則收容18人，沒有人員傷亡。

交通方面，屏106線泰武鄉武潭段因土石阻塞道路排水，實施預警性封閉外，部分鄉鎮因強降雨造成積水路段，也在雨勢減緩後積水消退，大多已恢復暢通，至於小琉球-東港船運因考量風浪昨日則全部停駛。

由於接連豪雨造成縣內農漁損嚴重，縣長潘孟安希望有關災害救助部分行政院能加快速報作業，且應建立一套水庫預警性洩洪機制，以免河川水位暴漲時，水庫又洩洪，影響排洪功能，至於位於易淹水地區的主要交通要道排水系統整治，有中央持續支持後續工程推動。

賴清德院長則肯定縣長潘孟安在此次致災性豪雨的應變及處置作為，讓災情降到最低，他表示，中南部縣市已列為現金救助區域，相關農漁損災害救助將會從優、從速辦理。除當場指示相關部會加強與地方連繫及合作，解決水庫洩洪及後續治水事宜，並強調氣象局預報這一波降雨將至29日，主要仍在中南部山區，請縣府持續保持警戒。