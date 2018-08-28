抵制赴泰聲浪起 航空公司憂心衝擊航線

2018-08-28 16:51

〔記者陳宜加／台北報導〕泰國一向是國人前往新南向國家的最大市場，但國人申辦泰國簽證政策確定調整，未來赴泰成本恐變貴、手續更不便，今引發國人與旅行業者一面倒砲轟；與泰國方面長期溝通未果的航空業者也憂心，衝擊航線營運，不排除祭出機票促銷、優惠套裝行程等配套方案，維持國人赴泰意願。

泰國航空表示，泰簽措施定案，航空市場一定受影響，早前已持續關注並表達業者意見，就業者立場，當然希望維持現狀，而不希望有變動，仍將與泰國方面積極協商，盼取得轉圜空間；泰航也已開始討論配套方案，維持航線正常運作。

據了解，業者研擬配套方案包括機票價格促銷，以及與旅行社搭配推出優惠套裝行程等作法，但目前均尚無具體方案出爐。泰航指出，目前台北─曼谷航線每週共計21班，平均載客率約7、8成，約有3成為團客，營運狀況尚稱良好。

酷鳥航空台北─曼谷航線為酷鳥唯一的航線，每天1班，平均載客率超過8成，可見曼谷航線是航空業者「金雞母」，曼谷每週航班較前年大幅成長35％。

泰國獅子航空在台代理業者表示，當然擔心影響國人旅遊意願，早已開始關注，尤其泰簽相關措施調整為個人申請每日限額50人、代辦費用增加470元，未來無論團體或自由行，勢必受到衝擊，一直與泰國辦事處溝通，盼能延緩措施。

業者坦言，目前台北─曼谷航線每週7班、天天直飛，去年底開航至今，平均載客率達8成，旅遊問題對航空市場最傷，將討論配套方案，也希望政府出面協調，至少維持現狀，泰辦也應透過增派人力等方式，因應日益成長的申辦簽證人數。

泰國是航空業者中最大新南向市場，華航自今年夏季班表開始，台北─曼谷增為每週28班、每日多達4班；高雄─曼谷也增為天天飛航，合計每週有35班飛往曼谷。長榮每週同樣有28班飛往曼谷，另有7班飛往清邁，合計也是35班。

目前總計8家業者經營泰國航線，除了華航、長榮，還有台灣虎航與外籍的泰國航空、酷鳥航空、泰國微笑航空、泰國獅子航空，以及將於9月30日開航台北─清邁的AirAsia亞洲航空；另曼谷航空與華航共掛班號，從台灣直飛曼谷。

AirAsia表示，尊重泰國政策，也曾私下溝通，未來仍將提供低廉票價給消費者，即將開航的清邁航線已經於7月中旬正式開賣，目標訂位率達8成。