西南氣流持續肆虐！ 高屏地區雨量冠全台

西南氣流持續發威，高屏地區雨量冠絕全台。（擷取自中央氣象局）

2018-08-28 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕西南氣流為南台灣帶來強降雨，氣象局下午2時45分發布天氣警報，將高雄市及屏東縣的大豪雨特報升級至超大豪雨特報，代表這些地區24小時累積雨量有機會突破500毫米，氣象局也提醒前述地區民眾務必持續關注相關資訊。

由於西南氣流內的中小尺度對流陸續移動到高屏地區，造成強降雨發生，截至今天下午5時止，今凌晨0時至下午5時全台累積雨量前3名分別為新園鄉的367.5毫米、萬丹鄉的348.0毫米及屏東市的342.5毫米，高雄鳳山區的341.0毫米則排到第4名。氣象局指出，中小尺度對流無法事先預測，只能靠即時監控，因此暴雨才會來的如此突然。

受連日豪雨影響，屏東縣春日鄉山壁含水量已超過飽和，屏146線接近士文村落的路段，因山壁坍方導致路斷。春日鄉北勢溪下游的台1線稍早也傳出積水未退，路上水位還有持續上漲趨勢，由於台1線是當地民眾交通往來最依賴的道路，用路人無不希望有關單位盡速回復該路段順暢，以供民眾通行。

歷經熱帶性低氣壓與西南氣流，屏東縣及高雄市過去這幾天頻頻出現劇烈降雨，其中屏東部分地區今天的日累積雨量居全台之冠，淹水狀況也較昨天嚴重，卻未如昨天停班停課，引發熱論，縣長潘孟安的臉書也湧入民眾詢問停班課標準。

對此，屏東縣府發言人黃建嘉指出，昨天停班課是參酌官方及民間氣相機構評估做出的決定，而昨日雨量確實超過停班課標準，但由於雨量平均分布各地區，淹水狀況並不嚴重。黃說，今天同樣依據氣象機構評估，屏東縣雨量應未達停班課標準，但由於雨勢集中在部分地區，才導致部分鄉鎮淹水。