免簽沒互惠 泰國代表比喻：「沒登記」也能一起生活

泰國駐台代表通才28日說明下午出面說明泰國簽證事宜。（記者黃耀徵攝）

2018-08-28 16:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國自2017年起試辦對泰國民眾來台免簽，但泰國並未給予台灣免簽。泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）似乎有苦難言，今天對此無奈表示，「家家有本難念的經」。通才比喻說，一對男女可以一起生活，但不一定要登記，泰國給許多國家免簽，也沒有得到互惠，「互惠並不是必須的」。

泰國將新設代辦中心受理簽證服務，但因手續費470元引發反彈，同時由於我對泰國開放觀光免簽，泰國卻未給予我互惠，在民眾認為簽證「漲價」之際，此事又遭外界檢討。通才今天親自出面說明原委說，考量簽證服務品質、泰辦工作量、人潮及安全風險，委託全世界最大的簽證代辦公司VFS Global辦理，未來將全天開放受理簽證申請，盼提供台灣民眾「品質保證」服務。

而對於免簽證措施未能互惠，通才回應說，泰國和台灣擁有多年良好關係，台商40年前就到泰國發展，現在在泰國有5千多家公司、15萬台灣人，同時台灣人也是「品質很好」的旅遊者。但開放免簽與否事涉複雜，他無奈說「家家有本難念的經」，似乎有苦難言。

通才指出，泰國給許多國家免簽，也沒有得到互惠，「互惠並不是必須的」。他更巧妙比喻說，就像一對男女可以一起生活，但不一定要登記，強調「台灣和泰國是朋友」，也認為在東南亞，泰國是對台灣最友好的國家。

通才表示，為了提供給台灣民眾更多便利，除了新開設簽證中心，泰辦也正在推動簽證電子化措施。目前台灣民眾辦理簽證，需要填妥紙本表格，實地申辦，之後再跑一趟領取辦完簽證的護照，費時又費力。

通才說，雖因設備因素未能使簽證全面電子化，但未來要讓民眾能夠隨時在手機、電腦上網申請填表，完成後投進郵筒，幾天後完成泰簽的護照就能寄送到家中，預計年底前將公告相關訊息。